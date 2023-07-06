6 июля, 14:51
Военная операция на Украине

Мэр Львова заявил, что убежища в городе будут открыты круглосуточно

Утром 6 июля в социальных сетях появились сообщения о неработающих укрытиях при объявленной воздушной тревоге

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовой после жалоб на закрытые убежища во время воздушной тревоги проинформировал, что городские укрытия будут доступны круглосуточно.

"Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты 24/7. Таково решение только что проведенной комиссии по чрезвычайным ситуациям", - написал он в Telegram-канале. По словам мэра, причиной такого решения стали десять жалоб, поступивших на горячую линию минувшей ночью. "Это решение окончательно и обсуждению не подлежит", - подытожил он.

Утром 6 июля в социальных сетях появились сообщения о неработающих укрытиях при объявленной воздушной тревоге, в результате Садовому пришлось оправдываться. Он признал, что "некоторые укрытия неидеальны". Вместе с тем мэр заявил, что укрытиями пользуются довольно мало жителей. К тому же, по его словам, чтобы открыть убежища после объявления тревоги, требуется некоторое время.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позже сообщил о возбуждении уголовного дела из-за закрытых убежищ во Львове.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских укрытий. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, непригодны к использованию оказались четверть бомбоубежищ по всей стране и треть в Киеве. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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