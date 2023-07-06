Экс-премьер Пакистана Имран Хан не намерен покидать страну

Бывший глава пакистанского правительства отметил, что за последние шесть месяцев против него зарегистрировали 180 административных и уголовных дел

ИСЛАМАБАД, 6 июля. /ТАСС/. Бывший премьер Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан дал понять, что останется в Пакистане несмотря на призывы его доброжелателей за границей покинуть страну. Об этом в четверг сообщила газета Dawn со ссылкой на опубликованное днем ранее видеообращение экс-главы правительства исламской республики.

"Я не совершал никакой кражи или преступления, - цитирует Хана издание. - Почему я должен покинуть Пакистан?" По словам лидера ДЗС, "ему позвонили его доброжелатели и сказали, что пакистанское военное командование и все политические партии настроены против него и что они уже "посадили в тюрьму" всю его партию". Тем не менее, бывший глава правительства намерен продолжать оспаривать все зарегистрированные в его отношении судебные иски, отмечает газета.

Экс-премьер указал, что за последние шесть месяцев против него было зарегистрировано 180 административных и уголовных дел. Он также обозначил, что сторонники, лидеры и активисты его партии должны подать в суд на сотрудников правоохранительных органов исламской республики, которые, по словам Хана, "использовали тактику произвола против граждан [Пакистана], в том числе членов семей руководителей и активистов ДЗС".

Имран Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле 2022 года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (фракция Наваза) Шахбаза Шарифа. С этого времени возглавляемая Ханом ДЗС ведет активную кампанию по возвращению к власти в стране.