В ООН не стали делать выводов о происхождении беспилотников, якобы поставленных РФ Ираном

Заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло не уточнил, согласен ли генсек ООН Антониу Гутерриш на проведение расследования по этому вопросу

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло не стала делать выводов о происхождении применяемых на Украине беспилотников, которые якобы были поставлены России Ираном, а также уточнять, согласен ли генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на проведение расследования по этому вопросу, о чем просят Киев и западные страны.

"Франция, Германия, Украина, Соединенное Королевство и США подтвердили свою просьбу к Секретариату изучить обломки этих БПЛА в Киеве или любом другом месте, которое будет выбрано. Эта просьба обращена к генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности. Постоянные представители Ирана и РФ оспорили снимки и доказательства, приведенные Соединенным Королевством и Украиной, а также утверждения о том, что Иран передал БПЛА Российской Федерации в нарушение резолюции 2231 (по иранской ядерной сделке - прим. ТАСС), отметив, что обвинения не подкреплены доказательствами. Секретариат продолжает изучать имеющуюся информацию", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

"Соединенное Королевство и Украина также предоставили снимки и анализ БПЛА, обнаруженных на Украине. Две страны утверждают, что это иранские беспилотники типа "Шахед-131", "Шахед-136" и "Мохаджер-6", а также что они были переданы Ираном в нарушение резолюции 2231. Их оценка опирается на сопоставление с обломками других БПЛА, изъятых после атак на Ближнем Востоке, и со снимками иранских БПЛА, которые имеются в открытых источниках", - отметила Дикарло.

Перед заседанием Секретариат ООН подготовил очередной закрытый доклад по выполнению иранской ядерной сделки, куда Франция, Германия, Украина, Соединенное Королевство и США предлагали включить пункт о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

О резолюции 2231

Резолюция 2231 обязывает генерального секретаря регулярно докладывать Совету Безопасности ООН о ее выполнении. США и ряд западных стран настаивают, что это означает наличие у генерального секретаря полномочий проводить расследование предполагаемых случаев нарушения санкций. Россия настаивает, что резолюция не предусматривает автоматическое наделение такими полномочиями, а принимать решения о каких-либо расследованиях может только Совет Безопасности ООН. Как заявлял ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Россия будет вынуждена пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если он примет решение о проведении расследования относительно предполагаемого использования иранских беспилотников на Украине. При этом Секретариат ООН является одним из ключевых участников зерновой сделки.