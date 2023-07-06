В Белоруссии отрабатывают развертывание в городе узлов связи пунктов управления ВВС и ПВО

Как уточнили в Минобороны республики, занятия проводят в рамках подготовки к оперативно-специальному учению войск связи Вооруженных сил Белоруссии

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Белорусские военные связисты в ходе тактико-специальных занятий отрабатывают развертывание на объектах городской инфраструктуры узлов связи пунктов управления военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщил командир 56-го отдельного полка связи ВВС и войск ПВО подполковник Алексей Ходор.

"Основной особенностью данных занятий является отработка развертывания узлов связи комбинированным способом. Это происходит впервые. Помимо того, что узлы связи пунктов управления традиционно развертываются "в полях", на этих занятиях мы развернули их и с использованием городской инфраструктуры", - приводит слова комполка пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В военном ведомстве уточнили, что занятия, в ходе которых связистам предстоит отработать вопросы наращивания и функционирования системы связи ВВС и войск ПВО, проводятся в рамках подготовки к оперативно-специальному учению войск связи Вооруженных сил Белоруссии.

"Во время контрольных занятий будут протестированы новые формы и способы организации связи и боевого применения узлов связи пунктов управления с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - отметили в Минобороны.

Дислоцированный в Минске 56-й отдельный Тильзитский ордена Красной Звезды полк связи обеспечивает связью командование ВВС и войск ПВО.