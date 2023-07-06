СМИ: ЕС передумал звать Зеленского на саммит из-за позиции стран Латинской Америки

По данным портала EURACTIV, из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита вычеркнули "все пункты, касавшиеся поддержки Украины"

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС - Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, более того, они вычеркнули из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита "все пункты, касавшиеся поддержки Украины". Об этом сообщил в четверг брюссельский портал EURACTIV, ссылаясь на дипломатические источники.

Перед саммитом лидеры прислали контрпредложение к проекту текста итоговой декларации на 21 странице, который ЕС им направил 4 июля, отмечает портал. По его данным, латиноамериканские лидеры "удалили все, касавшееся Украины".

Зеленский уже получил приглашение от председательствующей в Совете ЕС Испании, но его "пришлось аннулировать после возражений со стороны латиноамериканских лидеров", утверждает EURACTIV.

По словам четырех дипломатических источников портала, теперь проект итогового документа обсудят послы стран Евросоюза, которые будут вести "интенсивную борьбу" для "спасения текста". По информации издания, есть риск, что на саммите не удастся принять итоговый документ.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали вести работу со всеми странами мира без исключения, чтобы требовать от них выражения "четкой позиции в отношении российской войны на Украине и подъема Китая". Кроме того, последний саммит ЕС 29-30 июня поручил внешнеполитической службе ЕС заниматься "санкционной дипломатией", чтобы добиваться от всех стран мира поддержки запретительных мер Евросоюза против России.