В Вашингтоне заявили, что изучают вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов

При этом, по словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, объявлений на этот счет пока нет

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов активно рассматривает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, объявлений на этот счет пока нет. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Его спросили, принял ли президент США Джо Байден решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов. "Как отметил председатель [Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк] Милли, этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить [по этому вопросу]", - ответил Бейтс, который беседовал с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Южная Каролина.

По его словам, США "сосредоточены на том, чтобы продолжать обеспечивать Украину широким спектром боеприпасов". Заместитель пресс-секретаря Белого дома утверждал, что американская военная помощь призвана сделать Вооруженные силы Украины "настолько сильными, насколько это возможно".

Ранее газета The New York Times сообщила, что вашингтонская администрация согласовала поставки на Украину кассетных боеприпасов. Ожидается, что о решении будет объявлено в ближайшее время. Комментируя данную публикацию, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов станет очередным шагом к эскалации.

В июне заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций".

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.