Руководители двух ведущих партий Пакистана не достигли договоренности в Дубае

Газета Dawn ранее сообщила о состоявшихся в ОАЭ переговорах между главой Пакистанской народной партии Асифом Али Зардари и руководителем Пакистанской мусульманской лиги Навазом Шарифом

ИСЛАМАБАД, 6 июля. /ТАСС/. Руководители Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ-Н) Наваз Шариф и Пакистанской народной партии (ПНП) Асиф Али Зардари не достигли окончательного соглашения в Дубае. Об этом в четверг сообщила министр по борьбе с бедностью и социальной защиты Шазия Марри.

"Все новости о достижении договоренностей во время встреч [лидеров ПМЛ-Н и ПНП] являются просто предположениями", - сказала Марри, ее слова приводит газета Dawn.

На прошлой неделе Dawn сообщила о состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах переговорах между Асифом Али Зардари и Навазом Шарифом, в ходе которых они обсудили актуальные вопросы внутриполитического и экономического развития Пакистана. Газета писала, что члены руководства ПМЛ-Н и ПНП обговорили условия продолжения сотрудничества в преддверии парламентских выборов, в частности сроки проведения избирательных мероприятий, состав временного правительства, распределение мест в государственных учреждениях в случае победы их коалиции. Шариф и Зардари также обсудили "экономические проблемы, стоящие перед Пакистаном, и перспективы сделки с Международным валютным фондом".

Выборы в Национальную ассамблею Пакистана (нижняя палата парламента) должны состояться в октябре одновременно с голосованием за кандидатов в состав законодательных собраний провинций Пенджаб и Хайбер Пахтунхва.