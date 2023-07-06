СМИ: страны Латинской Америки призвали ЕС заплатить репарации за работорговлю

По данным портала EURACTIV, перед саммитом латиноамериканские лидеры прислали контрпредложение к 21-страничному тексту проекта итоговой декларации, который ЕС им направил 4 июля

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Страны Латинской Америки в проекте итоговой декларации саммита ЕС - Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, призвали Евросоюз заплатить "репарации и компенсации" за работорговлю. Об этом сообщил в четверг брюссельский портал EURACTIV, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.

Перед саммитом латиноамериканские лидеры прислали контрпредложение к 21-страничному тексту проекта итоговой декларации, который ЕС им направил 4 июля, отмечает портал. "Неожиданным шагом стран Латинской Америки стал призыв к европейцам заплатить репарации за ущерб, причиненный работорговлей. Это, вероятно, станет спорным вопросом", - пишет EURACTIV.

"Мы признаем необходимость принять соответствующие меры, чтобы восстановить достоинство жертв трансатлантической торговли рабами из Африки, включая репарации и компенсации, чтобы помочь излечить раны коллективной памяти и повернуть вспять наследие недостаточного развития [государств третьего мира]", - цитирует портал латиноамериканский проект декларации.

EURACTIV подчеркивает, что европейские дипломаты были удивлены тем, что страны Латинской Америки отказались приглашать на саммит президента Украины Владимира Зеленского и подвергли документ серьезной правке, удалив из него, в частности, "все, что касалось поддержки Украины".

Большинство латиноамериканских лидеров неоднократно заявляли, что они не хотят, чтобы их втягивали в выбор сторон в войне, которую они считают главным образом "европейской проблемой", продолжает EURACTIV. По информации портала, теперь возник риск, что на саммите не удастся принять итоговый документ.

"Выглядит так, как будто они хотят, чтобы их воспринимали как равных партнеров", - цитирует издание неназванного европейского дипломата, прокомментировавшего внесенные латиноамериканскими лидерами правки.