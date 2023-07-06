МИД Турции призвал Швецию на практике бороться с терроризмом для вступления в НАТО

По словам главы ведомства Хакана Фидана, "Турция должна знать, что Швеция станет вызывающим доверие партнером"

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Формального изменения антитеррористического законодательства Швеции недостаточно для ее вступления в НАТО, эти законы надо применять на практике. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг в Брюсселе, где прошли консультации о прогрессе Стокгольма в выполнении турецких условий для вступления в альянс.

"Мы не видим смысла в изменении [шведского антитеррористического] законодательства, если террористы продолжают ходить по улицам, устраивать манифестации, набирать новых членов, иметь доступ к финансированию. Поэтому утверждения о том, что Швеция выполнила условия меморандума, надо отдельно оценить", - сказал он. Заявление Фидана транслировал телеканал TRT.

"Швеции необходимо фактически на практике применять эти законы. НАТО - военный альянс, и одна из его основ - борьба с терроризмом. Нас заставляет задуматься тот факт, что шведская инфраструктура безопасности не может создать эффективный механизм предупреждения провокаций. Швеции нужно не создавать риски, а вносить вклад в борьбу с терроризмом в рамках НАТО. Турция должна знать, что Швеция станет вызывающим доверие партнером", - заявил Фидан.

Он напомнил, что Швеция сделала ряд шагов в рамках меморандума с Турцией. В частности, внесла изменения в антитеррористическое законодательство, начавшее формально действовать с 1 июня, а также сняла запрет на экспорт в Турцию продукции оборонной сферы. Но именно к вопросу о практическом применении законодательства у Турции есть претензии. "В первый день Курбан-байрама было разрешено гнусно напасть на нашу священную книгу Коран. Закрыть на это глаза невозможно. К тому же это происходит не впервые. Возникает вопрос, как разрешающая такое страна может содействовать борьбе с терроризмом", - отметил министр.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.