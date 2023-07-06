The Guardian предположила, что Лондон решил не признавать КСИР террористической структурой

Как отметила газета, в правительстве Британии опасаются, что признание КСИР могло бы привести к высылке посла королевства из Тегерана

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании, по всей видимости, отказалось признавать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian, проанализировав новые ограничительные меры Лондона в отношении Тегерана.

Ранее британское правительство ввело санкции против киберкомандования КСИР, верховных советов по кибербезопасности и культурной революции Ирана, их руководства, а также начальников нескольких иранских тюрем. Кроме того, глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли анонсировал принятие нового санкционного режима, который должен упростить введение британских санкций против организаций и "ключевых представителей иранского руководства", на которых Лондон возлагает ответственность за нарушение прав человека, попытки подрыва стабильности в регионе и мире, торговлю оружием и оружейными технологиями, а также враждебные действия, направленные против Великобритании.

The Guardian предположила, что разработка нового санкционного режима, явно направленного против КСИР, вероятно, означает отказ от планов по признанию КСИР террористической организацией и смягчение позиции правительства Великобритании. По мнению издания, подобное решение может натолкнуться на критику со стороны многих депутатов Палаты общин британского парламента, в том числе от правящей Консервативной партии, которые выступают за более решительные меры в отношении Ирана. Дебаты относительно возможного внесения КСИР в список террористических структур велись в парламенте Великобритании на протяжении последних месяцев.

Согласно газете, в правительстве Соединенного Королевства опасаются, что признание КСИР в качестве террористической организации могло бы привести к высылке британского посла из Тегерана и окончательному срыву переговоров по иранской ядерной сделке. Помимо этого, Великобритания принимает в расчет позицию Евросоюза, который не стремится вносить КСИР в свои запрещенные списки.