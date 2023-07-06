Замглавы МИД Абхазии и РФ обменялись мнениями о раунде Женевских дискуссий по Закавказью

Ираклий Тужба и Михаил Галузин также обсудили вопросы двустороннего российско-абхазского взаимодействия

СУХУМ, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел, глава абхазской делегации на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Ираклий Тужба и заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин обсудили в Москве предстоящий на следующей неделе очередной раунд дискуссий, уделив особое внимание необходимости заключения соглашения о неприменении силы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии в четверг.

"В Москве прошла встреча Ираклия Тужбы и Михаила Галузина. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня очередного 58-го раунда Международных женевских дискуссий, намеченного на 11-12 июля 2023 года. Особое внимание было уделено заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией - с другой. Также в ходе беседы были затронуты и другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении.

Кроме того, "стороны обсудили некоторые вопросы двустороннего российско-абхазского взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес".

Также в МИД РФ сообщили о встрече Галузина с делегациями Абхазии и Южной Осетии, в ходе которой стороны подтвердили настрой на продолжение плотной координации в целях дальнейшего продвижения общих приоритетов, включая комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии.