МИД Швеции заявил о прогрессе на переговорах с Турцией о вступлении в НАТО

Процесс продвигается вперед, считает министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Участники встречи, посвященной вопросу вступления Швеции в НАТО, добились в четверг прогресса. Об этом на пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.

"Сегодня мы добились прогресса, и в этом мы согласны. Процесс продвигается вперед, и в ближайшие дни мы интенсивно поработаем над тем, чтобы стать членом НАТО, - сказал он. - Мы надеемся на объявление положительного решения на следующей неделе, но это решение Турции. Объявление, сделанное во время саммита, также является прогрессом, будет ли оно сделано до или во время саммита, не так важно".

Министр надеется на дальнейший успех на переговорах в Вильнюсе между премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут 10 июля. Как считает шведская сторона, Стокгольм выполнил все обязательства перед Анкарой. Заявка Швеции на участие в НАТО, скорее всего, не будет ратифицирована на следующей неделе. Но Билльстрём надеется, что процесс начнется вскоре после саммита.

Ранее в Швеции осудили мужчину за попытку финансирования терроризма - сбор средств для Рабочей партии Курдистана (РПК). "Тот факт, что сегодня суд принял это решение, является историческим: осужден член РПК, он получит 4,5 года лишения свободы, а затем будет депортирован, - напомнил глава шведского МИД. - Это важно, потому что показывает, что мы очень серьезно относимся к безопасности тех, кто беспокоится о деятельности РПК". По словам министра, вердикт благоприятствует процессу ратификации заявки в НАТО, так как показывает, что правительство соблюдает трехстороннее соглашение, заключенное с Турцией год назад.