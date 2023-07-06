Китай призывал США снять с Ирана все односторонние санкции

Как заявил ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, Вашингтон я продолжит "блокировать передачу ракетных баллистических технологий Тегерану и от него"

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Китай призывает США снять все односторонние санкции и ограничительные меры в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по резолюции 2231 о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Китай призывает США снять все односторонние санкции и ограничительные меры в отношении Ирана и других сторон, перестать использовать силу", - сказал он. "Все стороны должны сохранять рациональный подход и рассматривать иранский вопрос отдельно от других, избегать любых негативных шагов, способных вызвать эскалацию и подорвать дипломатические и политические решения, - отметил дипломат. - Именно поэтому только что Китай проголосовал против предложения (о допуске делегации Украины к участию в заседании СБ ООН - прим. ТАСС)".

Как заявил ранее на заседании зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, американская администрация продолжит "блокировать передачу ракетных баллистических технологий Ирану и от него". "Мы также продолжим вводить санкции против компаний и поставщиков, способствующих этой угрозе", - сказал он.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой, однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности.