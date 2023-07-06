Пакистан призвал Швецию не допустить повтора инцидента с осквернением Корана

По мнению пакистанского премьера Шахбаза Шарифа, сожжение Корана было "частью заговора, чтобы посеять разногласия между христианами и мусульманами"

ИСЛАМАБАД, 6 июля. /ТАСС/. Власти Пакистана призывают шведскую сторону принять меры, чтобы не допустить повторения инцидента с осквернением Корана, который был нацелен на то, чтобы посеять разногласия между христианами и мусульманами. Об этом в четверг заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на совместном заседании верхней и нижней палат парламента.

"Сожжение Корана в Швеции было частью заговора, чтобы посеять разногласия между христианами и мусульманами. Пакистан решительно осуждает такие действия. Мы просим шведские власти прояснить свою позицию относительно осквернения Корана и принять меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов", - цитирует Шарифа газета Dawn.

Пакистан, продолжил премьер страны, проявил сдержанность в отношении произошедшего в Швеции, но это не должно рассматриваться как проявление слабости. "Мы уважаем свободу слова, но не допустим исламофобии и посягательств на исламские ценности. Виновный в осквернении Корана должен понести справедливое наказание", - подчеркнул премьер-министр.

Шариф сообщил, что парламент Пакистана создает специальную комиссию для разработки резолюции с осуждением осквернения Корана и с предложением мер, которые не допустят повторения таких кощунственных действий. "Резолюция будет представлена на всех международных форумах, и я направлю эту резолюцию в Швецию", - сказал глава пакистанского кабмина.

Ранее правительство Пакистана объявило 7 июля днем протеста против осквернения в Швеции священной книги мусульман.