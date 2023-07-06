Румыния намерена открыть центр по обучению пилотов F-16

"Региональный хаб" создадут совместно с другими странами НАТО и с компанией, которая производит истребитель

БУХАРЕСТ, 6 июля. /ТАСС/. Вопрос об открытии в Румынии регионального хаба для подготовки пилотов самолетов F-16 обсуждался в четверг на заседании Верховного совета обороны страны, который объединяет высших румынских руководителей и глав силовых ведомств. Об этом говорится в сообщении о заседании, которое размещено на сайте президентской администрации.

"На заседании было рассмотрено участие Румынии в новом трансатлантическом проекте, а именно, создании в стране структуры по подготовке пилотов самолетов F-16", - указывается в нем.

"Вместе с другими союзниками и с компанией, которая проектирует этот боевой самолет, в Румынии будет создан региональный хаб для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах, - информирует президентская администрация. - Здесь будут готовиться румынские пилоты, которые управляют самолетами F-16, а позднее структура будет открыта и для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО, в том числе с Украины".

Участники заседания выразили уверенность, что этот хаб удовлетворит потребности региональных союзников и партнеров, что выведет Румынию на позицию регионального лидера в области подготовки пилотов F-16.