6 июля, 16:36
Военная операция на Украине

США заявили, что продолжают добиваться военного успеха Украины, а не переговоров

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что в центре внимания его страны находится продолжение оказания помощи Украине

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают предпринимать попытки добиться успеха властей в Киеве на поле боя, а не организовать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя сведения американской печати о контактах экспертного сообщества США с коллегами и официальными лицами в России, в том числе по поводу возможности выхода на переговоры с целью урегулирования украинского кризиса.

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"В центре нашего внимания находится продолжение оказания помощи Украине, чтобы добиться успеха на поле боя, чтобы она могла вести переговоры с позиции максимальной силы, на своих, а не на чьих-либо еще условиях", - сказал официальный представитель американского лидера, беседуя с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Южная Каролина. "Не буду говорить ни за каких частных граждан, не являющихся должностными лицами администрации [США]. Я бы сказал, что вам надо контактировать с этими лицами", - отметил Бейтс.

"Нашей путеводной звездой является [тезис] "ничего по Украине без Украины", - заверил заместитель пресс-секретаря. "Наше главное внимание приковано к тому, чтобы продолжать снабжать [оружием и военной техникой] их (украинские власти - прим. ТАСС), чтобы они продолжали успешно защищать свою страну, и за счет этого вести переговоры с позиции максимальной силы", - добавил Бейтс.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения о том, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта, являются фейком.

Ранее Лавров подчеркивал, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей. Россия, по его словам, готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Однако, как отмечала Захарова, представители киевского режима, заявляя о возможных переговорах с Россией, продолжают требовать у Запада оружие и о мире не помышляют. Дипломат указала, что Вашингтон и Брюссель не позволяют Киеву вести переговоры, призывая воевать до последнего украинца. 

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