СМИ: Франция и Индия могут подписать контракты на поставку истребителей и субмарин

По данным телеканала BFMTV, речь идет о 26 истребителях Rafale и шести дизель-электрических субмаринах класса Scorpene

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Франция и Индия могут подписать контракт на поставку французских истребителей и субмарин для Нью-Дели во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж, где он ожидается в качестве почетного гостя на параде по случаю национального праздника 14 июля. Об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

По его данным, речь идет о 26 истребителях Rafale и шести дизель-электрических субмаринах класса Scorpene. Телеканал напоминает о богатой истории взаимоотношений индийских партнеров с французским ВПК, в том числе в контексте прошлых поставок истребителей Mirage III и Mirage 2000. В 2016 году Париж и Нью-Дели заключили контракт на поставку 36 Rafale стоимостью €8 млрд.

Переговоры по подлодкам ведутся уже восемь лет и "могут всплыть на поверхность в контексте растущей напряженности с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе", утверждается в заметке. Кроме того, Франция решительно настроена на продажу своих субмарин после расторжения сделки с Австралией, власти которой предпочли заключить соглашение с США и Великобританией на строительство атомных подлодок.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на международной авиакосмической выставке Aero India 2023 сообщил ТАСС, что Россия передала Индии предложения по поставкам дополнительной партии корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ для оснащения авианосца "Викрант".

Российские палубные многоцелевые истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ входят в авиакрыло истребителей авианосца собственной индийской разработки и постройки "Викрант". В перспективе ожидается принятие в состав авиакрыла самолета морского базирования собственной разработки, созданного на базе индийского истребителя "Теджас". Кроме того, Индия намерена приобрести и западные палубные самолеты: Нью-Дели в настоящее время выбирает между предложенными ему Rafale от французской компании Dassault Aviation и F-18 производства американской корпорации Boeing.