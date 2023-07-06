Генсек ООН призвал направить в Гаити многонациональную миссию по содействию безопасности

При этом Антониу Гутерриш подчеркнул, что говорит о миссии, не связанной с ООН

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны СБ ООН и других потенциальных участников направить в Гаити миссию по содействию безопасности, не связанную с ООН.

"Я призываю членов Совета Безопасности и все потенциально заинтересованные страны действовать прямо сейчас и создать условия для размещения многонациональных сил для помощи национальной полиции Гаити", - сказал он.

"Повторю: мы призываем не к военной или политической миссии ООН, а к сильной миссии по обеспечению безопасности, направленной странами-членами, которая будет сотрудничать с национальной полицией в деле разгрома банд и восстановления безопасности", - подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН на этой неделе посетил Гаити, где ознакомился с ситуацией. "Жители Гаити переживают кошмар наяву. Гуманитарные условия хуже отвратительных. Жестокие банды держат людей в заложниках. Порт-о-Пренс окружен вооруженными группировками, которые блокируют дороги, контролируют доступ к еде и лекарствам, мешают оказанию гуманитарной помощи. Я услышал ужасные истории о групповых изнасилованиях женщин и девочек, о сожженных заживо людях", - сказал он.

Генеральный секретарь ООН также выступил за увеличение гуманитарной помощи Гаити. По его словам, из обещанной этой стране суммы в $720 млн пока удалось собрать лишь 23%.

Ситуация в Гаити

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

Совет Безопасности ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется очень плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения.