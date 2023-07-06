6 июля, 16:44
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

В США не стали комментировать слова Лукашенко о нахождении Пригожина

При этом в Белом доме отметили, что следят за деятельностью ЧВК "Вагнер"

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Администрация США  следит за деятельностью ЧВК "Вагнер", не комментирует слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ее основателя Евгения Пригожина на территории республики нет.

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Журналисты спросили заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, следят ли в Вашингтоне за местонахождением Пригожина. "Я не буду обсуждать его местонахождение, для этого вам придется обратиться к другим источникам. Мы продолжаем следить за группой "Вагнер". Мы применили к ним жесткие санкции. <...> У меня нет новых подробностей о местонахождении или о чем-либо еще, касающемся Пригожина или группы "Вагнер", - ответил Бейтс на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Южная Каролина.

Как заявил ранее Лукашенко, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих постоянных лагерях на территории России, а ее основатель Пригожин на свободе, но на территории Белоруссии его нет, он в Санкт-Петербурге. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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