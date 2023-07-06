6 июля, 16:42,
обновлено 6 июля, 17:45
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН заявил, что Израиль использует чрезмерную силу в ситуации с Палестиной

Антониу Гутерриш призвал Израиль выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе демонстрировать сдержанность и только пропорционально применять силу

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Израильская сторона использовала чрезмерную силу в недавних событиях вокруг Палестины. Об этом заявил в четверг журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Это [заявление самого генсека] касается всех, кто использует чрезмерную силу. Очевидно, что в этой ситуации чрезмерная сила применялась Израилем", - сказал он.

"Я был глубоко встревожен событиями в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Я решительно осуждаю любое насилие в отношении гражданских лиц, включая теракты, - отметил Гутерриш. - Израильские авиаудары и наземные операции в густонаселенном лагере беженцев стали наиболее серьезным насилием на Западном берегу за много лет".

Генсек призвал Израиль выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе демонстрировать сдержанность и только пропорционально применять силу. "Я понимаю законные озабоченности Израиля в сфере безопасности, но эскалация - это не ответ. Это лишь способствует [дальнейшей] эскалации и ведет к усугублению цикла насилия и кровопролития", - сказал Гутерриш.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Власти автономии также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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