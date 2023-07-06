Румыния намерена поставить на саммите НАТО вопрос о безопасности Черноморского региона

Президент страны Клаус Йоханнис отметил, что Бухарест активно поддерживает евро-атлантические устремления Киева и "повышенные обязательства союзников в отношении уязвимых партнеров в восточном соседстве"

БУХАРЕСТ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис поставит на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе вопрос о безопасности региона Черного моря. Это подчеркивается в сообщении президентской администрации о заседании в четверг Верховного совета обороны страны, который объединяет высших румынских руководителей и глав силовых ведомств. Участники заседания одобрили цели Румынии на саммите альянса, который пройдет 11-12 июля в литовской столице.

"В Вильнюсе президент Клаус Йоханнис снова выдвинет на первый план аспекты безопасности Черноморского региона, что является предметом стратегического интереса как для Румынии, так и для всей евро-атлантической безопасности", - указывается в сообщении. Участники заседания подчеркнули "важность саммита в отношении принятия дополнительных решений в области сдерживания и обороны на восточном фланге, <...> которые касались бы обеспечения сил, мощностей, планов и структур, необходимых для эффективной, скоординированной и единой обороны".

Румыния активно поддерживает евро-атлантические устремления Украины и "повышенные обязательства союзников в отношении уязвимых партнеров в восточном соседстве, особенно Республики Молдова", отмечается в сообщении.

Участники заседания Верховного совета обороны страны одобрили участие в операциях и миссиях за пределами территории румынского государства в 2024 году 5 646 военных и гражданских лиц от Минобороны и 2 462 военных и полицейских от МВД.