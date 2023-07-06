Полиция Кении уничтожила 20 террористов

Восемь спецназовцев получили ранения в ходе операции против радикальной сомалийской группировки "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Элитное подразделение полиции Кении ликвидировало на северо-востоке страны 20 боевиков из радикальной сомалийской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил в четверг официальный представитель кенийской полиции Резила Оньянго.

"Бойцы специальной операционной группы устроили вечером 5 июля засаду в округе Мандера вблизи границы с Сомали, - приводит его слова кенийская газета Nation. - Произошел бой. Со стороны правительственных сил восемь спецназовцев получили ранения". Оньянго отметил, что захвачено большое количество оружия и снаряжения террористов.

Боевики "Аш-Шабаб" регулярно пытаются проникнуть из южных районов Сомали на территорию Кении, добиваясь расширения зоны своих действий.