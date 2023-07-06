США хотят скорейшего завершения Венгрией и Турцией процедур по членству Швеции в НАТО

При этом в Белом доме не стали очерчивать возможные сроки принятия страны в альянс

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на скорейшем завершении Венгрией и Турцией процедур, связанных с принятием Швеции в НАТО, но не станут очерчивать возможные сроки достижения этой цели. Об этом заявил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Что касается Швеции и НАТО, президент [США Джо Байден] продолжает решительно поддерживать присоединение Швеции к альянсу. Подчеркну, что она выполнила все обязательства, взятые на себя на полях мадридского саммита [НАТО] в прошлом году, в том числе применительно к контртеррористической политике. Он (Байден - прим. ТАСС) надеется, что Турция и Венгрия поддержат ее (Швеции - прим. ТАСС) присоединение к альянсу <...>. Не буду очерчивать сроки этого, но он (американский лидер - прим. ТАСС) хочет, чтобы это произошло как можно скорее ради нашего общего блага", - сказал представитель главы вашингтонской администрации. Он беседовал с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Южная Каролина.