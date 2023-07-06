Лукашенко опроверг слухи о связи смерти главы Минтранса с доставкой ядерного оружия

Президент Белоруссии отметил, что "по земле ядерные боеголовки не перемещали"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о якобы имеющейся связи между доставкой в страну российского ядерного оружия и скоропостижной смертью 4 июля министра транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

"Наши беглые (находящиеся за рубежом оппозиционеры - прим. ТАСС) не смогли отследить, естественно, как перемещались, куда перемещались ядерные боеголовки, и пишут, что там с железной дорогой что-то было связано, и что погибший недавно министр транспорта расстроился, что мы тут парализовали железную дорогу из-за перемещения боеприпасов. Во-первых, боеприпасы перемещены были давно и не имеют никакого отношения к гибели этого министра", - сказал Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Белорусский президент обратил внимание на то, что "по земле ядерные боеголовки не перемещали". "Поэтому никому не мешали. Поэтому переместили так, что ни <...> в Штатах, ни МI-6 (Служба внешней разведки Великобритании - прим. ТАСС), ни в Германии - нигде это и не заметили. Такой был замысел", - подчеркнул Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин сообщил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.