Кличко отстранил от исполнения обязанностей директора КП "Киевстройреконструкция"

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что в отношении чиновника проводится служебное расследование

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко отстранил директора коммунального предприятия "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей, в отношении чиновника проводится служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Кличко отстранил директора КП "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина. В отношении Сульгина начато служебное расследование", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

20 июня Киевская городская прокуратура провела обыски у служащих КГГА и КП "Киевстройреконструкция" в связи с уголовным делом о завладении бюджетными средствами, выделенными на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции лифтов в жилых домах украинской столицы. Согласно информации следствия, "Киевстройреконструкция" по результатам тендерной закупки заключала с предприятиями договоры по ремонту и обслуживанию лифтов по ценам, значительно выше рыночных. В отдельных случаях утверждение актов выполненных работ и перечисление средств по договорам производилось без фактического проведения ремонтных работ, отмечали в прокуратуре.

Ранее Кличко сообщил, что от должности отстранен президент компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир. "Киевгорстрой" - один из крупнейших холдингов Украины. В компанию входит 38 организаций, а 80% акций принадлежат городу Киеву. Сейчас ее деятельность также проверяется правоохранительными органами.

В конце января Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в фондах Кушнира и его бизнес-партнера, депутата запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Столара. В СБУ тогда заявили, что обыски проходят по статье о финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя страны, так как данные коммерческие структуры якобы были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.