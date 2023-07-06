В Канаде назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории

Засушливая погода в сочетании с температурами воздуха выше нормы на большей части территории страны означает, что риск возникновения пожаров остается очень высоким, подчеркнул министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Нынешние лесные пожары в Канаде могут быть самыми значительными за всю историю североамериканской страны. Об этом в четверг сообщил журналистам в ходе онлайн-конференции канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"По всей видимости, 2023 год, к сожалению, стал самым худшим сезоном лесных пожаров за всю историю Канады", - сказал он. Прогноз министра по ситуации со стихийным бедствием на июль - август также оказался негативным.

"Прогноз указывает на высокую пожарную активность в течение следующих двух месяцев. Засушливая погода в сочетании с температурами воздуха выше нормы на большей части территории страны означает, что риск возникновения пожаров остается очень высоким", - уточнил Блэр. Кроме того, продолжил он, ситуацию могут ухудшить и дожди с грозами, так как часть лесных пожаров началась после ударов молний в сухостой.

По его словам, на сегодняшний день в Канаде наблюдается 648 активных очагов возгорания, 339 из них пока не взяты под контроль. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Всего с начала года огнем уничтожено 8,8 млн га различных территорий. В данный момент в зонах эвакуации находятся более 4,5 тыс. человек, часть из них лишились жилой собственности.

Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.