Хельсинки направит Киеву военную технику на сумму более €100 млн

В Минобороны Финляндии сообщили, что общая стоимость всей отправленной техники составляет около €1,2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Финляндия направит Украине военную технику на сумму более €100 млн. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе Минобороны республики.

"Это будет 17-я поставка военной техники на Украину <...>, это обойдется примерно в €105 млн. Общая стоимость всей отправленной техники [Киеву] составляет около €1,2 млрд", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Запад после начала СВО ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву. Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и приводят к жертвам среди мирных граждан, разрушению гражданской инфраструктуры.