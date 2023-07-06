Зеленский подтвердил визит в Чехию

Президент Украины намерен провести переговоры с чешским лидером Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента, а также встретиться с членами правительства, парламента и представителями СМИ

МОСКВА/ПРАГА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Чехию.

"Дальше - Прага", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский добавил, что во время визита он проведет предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой, встретится с членами правительства, парламента, представителями СМИ. Он также отметил, что на встречах хочет обсудить "оборонную поддержку, европейскую и евроатлантическую интеграции, вильнюсский саммит НАТО, ситуацию вокруг ЗАЭС, реализацию "Формулы мира".

Как сообщило Чешское телевидение со ссылкой на власти республики, Зеленский прибудет около 20:00 (21:00 мск) в Пражский град - резиденцию президента Чехии.

Визит президента Украины сопровождается принятием повышенных мер безопасности. В терминале почетных гостей и международных делегаций аэропорта, куда прибудет самолет чешского правительственного авиаотряда с Зеленским на борту, дежурят снайперы и полицейские с автоматами. С 15:00 (16:00 мск) для посетителей закрыта территория Пражского града.

Чехия относится к государствам Евросоюза, которые оказывают наибольшую помощь Украине. Она станет 15 страной, которую Зеленский посетит после 24 февраля 2022 года. В Прагу он прибудет из Болгарии, а в пятницу у него запланирован визит в Турцию. Фиала был одном из первых зарубежных государственных деятелей, которые побывали в Киеве через три недели после начала СВО. В апреле этого года Украину посетил Павел.