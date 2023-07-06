Во Вьетнаме подтвердили запрет на использование любых изображений "линии девяти пунктиров"

Таким образом Китай обозначает на картах подконтрольную ему обширную акваторию Южно-Китайского моря

ХАНОЙ, 6 июля. /ТАСС/. Вьетнам запрещает использование и распространение любых продуктов и печатных изданий, содержащих изображения и упоминания о так называемой "линии девяти пунктиров", которой Пекин обозначает на картах подконтрольную ему обширную акваторию Южно-Китайского моря. Об этом заявила в четверг на пресс-брифинге в Ханое директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг.

"Позиция Вьетнама в отношении "линии девяти пунктиров" ясна, последовательна и неоднократно озвучивалась", - указала она. "Распространение и использование во Вьетнаме продуктов и отпечатков, содержащих изображение карты Китая с "линией девяти пунктиров", во Вьетнаме нарушает вьетнамское законодательство и не допускается", - подчеркнула официальный представитель МИД, комментируя запрет на показ нового голливудского фильма "Барби" из-за демонстрации в нем карты Южно-Китайского моря с нанесенной на нее "линией девяти пунктиров".

Вьетнам неоднократно заявлял о неприятии "линии девяти пунктиров", а также отвергал морские претензии Китая на архипелаг Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские острова), противоречащие международному праву, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Спор между двумя странами вокруг принадлежности этих островов, которые и СРВ, и КНР считают своими, продолжается уже много лет. Помимо Вьетнама и Китая, о своих полных или частичных претензиях на эти территории, на шельфе которых, согласно экспертным оценкам, могут быть сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, одновременно заявляют Тайвань, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Официальная позиция Вьетнама сводится к тому, что Ханой "имеет достаточно исторических и законных оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами" Хоангша и Чыонгша.