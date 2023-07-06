Постпред Ирана при ООН отверг обвинения в поставках беспилотников России

Амид Саид Иравани заявил, что его страна не занимает какую-либо сторону в украинском конфликте

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Иран вновь категорически отвергает обвинения со стороны Украины в поставках беспилотников России. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постпред Ирана при международной организации Амид Саид Иравани.

"Иран категорически отвергает выдвинутые Украиной безосновательные обвинения. Иран не занимает какую-либо сторону в украинском конфликте. Мы ожидали получения доказательств от Украины после предварительной встречи между иранскими и украинскими экспертами. Если намерение действительно заключается в том, чтобы разобраться со стоящим перед нами вопросом, важно воздержаться от политически мотивированных мер и работать честно и конструктивным образом", - сказал он.

В четверг Совет Безопасности ООН рассматривал вопрос о выполнении резолюции 2231, фиксирующей условия иранской ядерной сделки. Украина, а также Великобритания, Германия, США, Франция выступили с обвинениями в адрес Ирана в том, что тот в нарушение резолюции якобы поставляет России беспилотники для использования на Украине. Россия и Иран ранее уже неоднократно опровергали эти обвинения.