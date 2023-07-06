Залужный в разговоре с Милли заявил, что наступление ВСУ идет "по плану"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также рассказал о потребностях войск в оружии и боеприпасах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли выступил с утверждением, что украинское наступление проходит "согласно плану", и рассказал о потребностях войск в оружии и боеприпасах.

"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, - написал Залужный в Telegram-канале. - Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану".

Залужный добавил, что он также обсудил с Милли "актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах".

Это уже четвертый разговор между Залужным и Милли за последние две недели. Ранее сообщалось, что они разговаривали по телефону 24, 25 июня и 28 июня.

В опубликованном в конце июня интервью газете The Washington Post Залужный заявил, что его "выводят из себя" разговоры о более медленном, чем ожидалось, контрнаступлении украинской армии. Говоря о стратегических задачах, он признал, что "без обеспечения в полном объеме эти планы вообще неосуществимы", в том числе без авиационной поддержки.