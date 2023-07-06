Турция рассчитывает на возобновление работы своих учреждений в Египте

Посол Турции в Египте Салих Мутлу Шен сообщил, что возобновления работы турецких учреждений обсуждается с египетской стороной

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что с полным восстановлением дипотношений с Египтом турецкие организации смогут снова открыть свои филиалы в этом государстве. Об этом в четверг сообщил агентству Anadolu посол Турции в Египте Салих Мутлу Шен.

"Мы хотим и стремимся к тому, чтобы в Александрии снова открылись представительства Anadolu, телеканала TRT, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации T KA и филиал Института Юнуса Эмре. Мы продолжим работать в этом направлении и, уверен, достигнем результатов", - сказал он. Эти представительства постепенно были закрыты по решению властей Египта после ухудшения отношений между странами в 2013 году на фоне серьезных политических разногласий между Анкарой и Каиром.

Посол отметил, что на этом этапе вопрос возобновления работы турецких учреждений обсуждается с египетской стороной. "Я вижу, что Египет подходит к этому вопросу конструктивно и позитивно", - сказал Шен.

Говоря об экономическом сотрудничестве, посол указал, что в ближайшие 10 лет торговый оборот может достичь $20 млрд. В 2022 году он составил $9,7 млрд. "Турция для Египта является самым большим экспортным рынком. В 2022 году так было. И сейчас за первые три месяца текущего года, по данным египетской статистики, экспорт в Турцию составил $800 млн. То есть мы снова на первом месте", - добавил посол.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились в 2013 году после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси, с которым у Турции были тесные отношения. Вслед за этим обе страны отозвали своих послов. В марте 2021 года занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о возобновлении контактов с Египтом на дипломатическом уровне. В ноябре 2022 года на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре состоялась короткая встреча президентов Египта и Турции, после которой в отношениях наметилось значительное потепление. В конце февраля глава египетского МИД Самех Шукри посетил пострадавший от землетрясения город Адана на юге Турции.

4 июля страны полностью восстановили дипотношения, назначив послов в Анкару и Каир.