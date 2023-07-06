Зеленский прибыл в Прагу

Президент Украины проведет переговоры с руководством Чехии

ПРАГА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в четверг в Прагу с визитом, где проведет переговоры с президентом Чехии Петром Павелом, встретится с премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената (верхней палаты) и Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой-Адамовой. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Колонна автомобилей с украинской делегацией во главе с Зеленским направилась в Пражский град, где состоится торжественная церемония его встречи, а затем пройдут переговоры с Павелом. Темами обсуждения, как ожидается, станут предстоящий саммит НАТО и помощь Украине. Предстоящую ночь украинский лидер проведет в Праге.

Зеленский, прибывший в Прагу из Софии, в пятницу проведет встречи с Фиалой, членами чешского правительства и спикерами обеих палат парламента. Затем он отправиться с визитом в Турцию.

Чехия предоставляет Украине всестороннюю помощь, включая военную, сумма которой составила около 5 млрд крон (около $230 млн).