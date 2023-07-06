ЮНЕСКО сообщила о взрыве в "буферной зоне" объекта всемирного наследия во Львове

Организация не возлагает ответственность за произошедшее на конкретных лиц или стороны украинского конфликта

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Один из взрывов, случившихся в ночь на четверг во Львове, произошел в историческом здании в буферной зоне "Ансамбль исторического центра Львова", который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила в четверг пресс-служба международной организации.

Организация не возлагает ответственность за произошедшее на конкретных лиц или стороны украинского конфликта, однако подчеркивает, что удары по охраняемой Конвенцией о всемирном наследии территории, "являются нарушением этой конвенции, а также Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта". В коммюнике отмечается, что обязательства, взятые на себя участниками этих конвенций, распространяются и на буферные зоны рядом с объектами.

"Буферные зоны являются дополнительным уровнем защиты объектов всемирного наследия, границы которых признаны и утверждены Комитетом всемирного наследия", - заявили в ЮНЕСКО.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во время действия воздушной тревоги во Львове раздалось несколько взрывов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявлял о "повреждении объекта критической инфраструктуры", уточнив позже, что была разрушена одна из электроподстанций.