Помощник Трампа не признал себя виновным по делу о секретных документах

Представители Минюста США обвиняют Уолта Науту в сговоре с экс-президентом по удержанию конфиденциальных правительственных документов и лжи во время дачи показаний федеральным следователям

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Помощник экс-президента США Дональда Трампа Уолт Наута отверг все обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретной документацией. Соответствующий документ поступил в электронную базу суда южного округа штата Флорида.

На судебное слушание в четверг вместо обвиняемого пришли его представители, которые и подали соответствующее ходатайство от имени своего подзащитного. "Подано заявление об отрицании вины", - указывается в документе.

Представители Минюста США обвиняют Науту в сговоре с Трампом по удержанию конфиденциальных правительственных документов и лжи во время дачи показаний федеральным следователям.

В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованную часть запроса Федерального бюро разведки (ФБР) США об ордере на обыск резиденции Трампа сообщила, что Наута накануне обыска выносил из поместья бывшего американского лидера Мар-а-Лаго (штат Флорида) коробки, предположительно, с секретными документами. Как утверждает обвинение, на записи с камеры наблюдения в июне 2022 года видно, что Наута вынес из хранилища в Мар-а-Лаго 64 коробки для досмотра Трампом, а вернул обратно только 30. Минюст США использовал эти кадры для обоснования необходимости проведения беспрецедентного обыска поместья двумя месяцами позднее, в августе 2022 года. Во время допроса Наута ответил на вопрос о перемещении коробок словами: "Я не знаю. Честно, я просто не знаю". Прокуроры посчитали это ложью.

13 июня суд в Майами предъявил экс-президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.