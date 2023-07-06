Президент ЮАР пригласил на саммит БРИКС лидеров всех стран Африки

В рамках саммита "произойдет консолидация сил, которые видят отличные от Запада пути развития современного мира", отметили в южноафриканском МИД

ПРЕТОРИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Главы всех стран Африки приглашены на предстоящей в августе в южноафриканском Йоханнесбурге саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для участия во встречах на его полях. Об этом сообщил в четверг на брифинге посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал по завершении двухдневной встречи шерп и су-шерп объединения, которая прошла в Дурбане на юго-востоке ЮАР.

"Президент ЮАР Сирил Рамапоса решил пригласить всех лидеров африканских стран по линии взаимодействия с БРИКС, - отметил он в выступлении, переданном местной радиостанцией SABC. - Всем им направлены приглашения приехать и участвовать в диалоге с лидерами стран - членов БРИКС. В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС и уделяет особое внимание Африке и поискам новых форм партнерства государств континента с БРИКС". Суклал напомнил, что девизом южноафриканского председательства является "БРИКС и Африка: партнерство для взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Африканский союз, который объединяет все страны континента, насчитывает 55 членов.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре "Сэндтон" с 22 по 24 августа. Рамапоса направил приглашения на саммит всем лидерам стран объединения. Как сообщила 27 июня министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, пока подтверждение о приезде на саммит получено только от председателя КНР Си Цзиньпина.

28 июня официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что Рамапоса в течение нескольких дней завершит консультации с лидерами стран БРИКС по предстоящему саммиту. После этого Рамапоса объявит о том, кто прибудет в Йоханнесбург для участия во встрече в верхах.

Как сообщили ТАСС в МИД ЮАР, в последний день работы саммита Рамапоса планирует провести встречу лидеров стран - членов БРИКС и Глобального Юга. Ожидается, что в Йоханнесбург прибудут главы государств и правительства государств Африки, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Карибского сообщества, члены Группы семидесяти семи. "Иными словами, в рамках работы саммита БРИКС произойдет консолидация сил, которые видят отличные от Запада пути развития современного мира", - подчеркнули в МИД ЮАР.

Нынешнее председательство ЮАР в БРИКС третье по счету. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.