Талибы объяснили запрет салонов красоты стремлением сохранить семейный бюджет афганцев

Представитель министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного также заявил, что коррекция формы бровей и наращивание волос "противоречат шариату"

ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Представитель министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, сформированного захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Акиф Мухаджир объяснил решение о запрете на работу женских салонов красоты в стране стремлением сохранить семейный бюджет простых афганцев. Об этом сообщила в четверг афганская газета Hasht-e Subh Daily.

По словам Мухаджира, "в условиях неблагоприятной экономической ситуации" затраты афганцев на такие салоны стали "заоблачными", что является ненужным "расточительством". Он также добавил, что практикуемые в салонах коррекция формы бровей и наращивание волос "противоречат шариату".

Ранее Hasht-e Subh Daily сообщила о том, что министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного с 25 июля запретит работу в стране женских салонов красоты. В заявлении ведомства говорилось, что устные указания по этому поводу дал лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Эта мера вызвала негативную реакцию в афганском обществе. Миссия ООН по содействию Афганистану призвала талибов пересмотреть принятое решение, отметив, что это новое ограничение прав женщин негативно повлияет на экономику страны и противоречит заявленной талибами поддержке женского предпринимательства.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". В декабре 2022 года радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, позже они ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, а также распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.