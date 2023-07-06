ПАСЕ: Турция должна перестать настаивать на идее сосуществования двух государств на Кипре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранен заявил, что для его страны признание равноправного статуса "Турецкой республики Северного Кипра" является обязательным условием для урегулирования вопроса разделенного острова

НИКОСИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Турции должны перестать настаивать на идее сосуществования двух отдельных государств на Кипре, поскольку это противоречит интересам турко-кипрской общины острова. Об этом заявил в четверг председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, выступая в Палате представителей Кипра.

"Я призываю турецкие власти прекратить настаивать на так называемом решении [проблемы, предусматривающем сосуществование] двух государств, которое противоречит резолюциям ООН и не может привести к какому-либо устойчивому урегулированию, и, следовательно, также противоречит интересам турко-кипрской общины", - сказал он. "Двухобщинная и двухзональная федерация с политическим равенством на острове Кипр мне кажется единственным жизнеспособным решением кипрского вопроса", - подчеркнул он.

Во время своей поездки в прошлом месяце на север Кипра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для его страны признание равноправного статуса "Турецкой республики Северного Кипра" (ТРСК) является обязательным условием для урегулирования вопроса разделенного острова.

Кокс заметил, что ПАСЕ готова работать с парламентом и правительством Республики Кипр, чтобы помочь найти жизнеспособные и эффективные пути решения кипрского вопроса. "И мы предоставим в ваше распоряжение все механизмы, ресурсы и опыт для достижения этой цели", - добавил он, обращаясь к депутатам.

Усилия нынешнего руководства Кипра направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента республики Никоса Христодулидиса, которые он выдвинул вскоре после прихода к власти в феврале этого года, предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение кипрской проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного госпереворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.