Возможные переговоры осенью и кассетные боеприпасы для Киева. События вокруг Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска выступить в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом с целью завершения конфликта на Украине. По его мнению, обсуждение мира может начаться осенью.

Американские СМИ сообщили, что администрация США готовится объявить о поставках кассетных боеприпасов Киеву.

Украинские власти силой опечатали несколько корпусов монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного на территории Киево-Печерской лавры.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в ночь на четверг нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, активные боевые действия велись на запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях. Общие потери противника составили порядка 810 военнослужащих, отметил Конашенков. Уничтожено несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Средствами ПВО в ДНР сбиты два украинских самолета Су-25.

Возвращение пленных

Минобороны РФ сообщило о возвращении 45 находившихся в плену российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. По данным ведомства, самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем им оказывается необходимая врачебная и психологическая помощь.

Лукашенко о "Вагнере"

Президент Белоруссии заявил, что сейчас основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на территории республики нет, он в России, а бойцы - в своих постоянных лагерях. Лукашенко уточнил, что Пригожин находится на свободе. По словам Лукашенко, Минск предложил вагнеровцам несколько бывших военных городков для размещения, однако у компании есть свое видение этого вопроса, он еще не решен. В случае перемещения ЧВК в Белоруссию с нею будет заключен контракт.

Кремль не следит за перемещениями Пригожина, не имеет для этого ни возможности, ни желания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что ранее достигнутые договоренности об уходе ЧВК "Вагнер" в Белоруссию "сохраняют свою актуальность".

Возможность переговоров

В настоящее время Минск и Киев не поддерживают отношения, но если Россия и Украина захотят, Белоруссия готова выступить в качестве посредника, сказал Лукашенко.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот "контрнаступ" ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей". Поэтому он требует от Запада все больше денег и оружия и добивается принятия Украины в НАТО, чтобы альянс вступил в войну.

Как полагает белорусский президент, "осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров". По мнению Лукашенко, Европа, прежде всего Франция, готова к переговорам. США занимают промежуточную позицию, но будут открыты для диалога после провала контрнаступления ВСУ.

Зерновая сделка

Минобороны Турции продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по вопросу продления зерновой сделки, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Зеки Актюрк. По его словам, Анкара "будет делать все от нее зависящее и реализовывать эффективные инициативы" в интересах пролонгации соглашений.

Российская сторона не может оптимистично оценить перспективы продления зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Те основные параметры, которые были в сделку заложены, не работают. Поэтому про оптимизм говорить не приходится", - отметила она.

Россельхозбанк не рассматривает вариант создания "дочки" для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки, сообщил ТАСС первый зампред РСХБ Кирилл Левин. По его словам, сейчас РСХБ производит платежи через JP Morgan с помощью специально выделенного канала, оплата проходит в долларах.

Кассетные боеприпасы

Администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки на Украину кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times. По ее данным, о решении будет объявлено в ближайшее время. По сведениям агентства Рейтер, объявление может быть сделано уже в пятницу.

Администрация США активно рассматривает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, но объявлений на этот счет пока нет, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов станет "очередным шагом к эскалации", отреагировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Латинская Америка против

Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президенту Украины на саммит ЕС - Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, более того, они вычеркнули из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита "все пункты, касавшиеся поддержки Украины", сообщил портал EURACTIV со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно публикации, Зеленский уже получил приглашение от председательствующей в Совете ЕС Испании, но его "пришлось аннулировать после возражений со стороны латиноамериканских лидеров". Теперь послам стран ЕС предстоит вести "интенсивную борьбу" для "спасения текста" итогового документа.

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Комиссия Минкультуры Украины вошла на территорию Киево-Печерской лавры и опечатала три корпуса расположенного там монастыря канонической УПЦ, включая резиденцию ее предстоятеля митрополита Онуфрия, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко. Операция проводилась при поддержке подразделений полиции, которые применяли силу к верующим, пытавшимся препятствовать внесудебному захвату монастырских зданий.

"Руководствуясь сугубо политическими мотивами, украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации Украинской православной церкви", - заявил Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Назвав происходящее в Киево-Печерской лавре "вопиющим произволом и террором", Русская православная церковь призвала "провести независимое международное расследование" и "незамедлительно остановить" гонения на УПЦ.