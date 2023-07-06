Вьетнам заявил, что будет вместе с Россией при любых условиях

По словам замминистра обороны Вьетнама, страны договорились о дальнейшем продвижении военного сотрудничества

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере обороны. Вьетнам будет вместе с Россией при любых условиях, заявил замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

"Вьетнам будет всегда с вами при любых условиях", - отметил он. По словам вьетнамского чиновника, Москва и Ханой договорились о дальнейших мерах продвижения оборонного сотрудничества.

"Сегодня утром мы с товарищем [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу согласились, как подтолкнуть оборонное сотрудничество, чтобы способствовать развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с заявлением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое было подписано два года назад во время визита нашего президента Вьетнама (бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фука - прим. ТАСС) в Россию", - отметил замглавы Минобороны Вьетнама. Он подчеркнул, что вьетнамская сторона намерена прилагать "все усилия для осуществления" намеченных планов с РФ. Хоанг Суан Тиен пояснил, что оборонное сотрудничество входит в пять ключевых направлений взаимодействия с Москвой.

Вьетнамский военный чиновник указал, что одной из целей его визита в Москву станет обсуждение планов развития российско-вьетнамского Тропического центра на ближайшее время. В этих целях в пятницу он проведет ряд встреч с представителями РФ. "Мы будем обсуждать направления научно-исследовательских работ, которые обе стороны хотят продвинуть. Например, как повысить изностойкость вооружений и оборудования, которые мы приобрели у СССР и РФ, а также вопросы сохранения здоровья для подводников, военных летчиков и солдат, которые работают в тяжелых условиях", - указал вьетнамский чиновник.

"Сотрудничество в рамках Тропического центра считается символом нашего сотрудничества, которое существует со времен СССР. Каждый год мы принимаем около 200 экспертов и ученых из России для совместного проведения научно-исследовательских работ. Я считаю, что заседание завтра будет очень важным, потому что мы будем обсуждать и конкретизировать основные меры развития Тропического центра и особенно предложения, высказанные вами в ходе визита в Тропический центр в апреле этого года. В том числе мы будем обсуждать стратегию по развитию Тропического центра на период до 2030 года и дальше", - сказал Хоанг Суан Тиен в беседе с Чернышенко.

Хоанг Суан Тиен также пригласил Чернышенко вновь посетить Вьетнам. Российский вице-премьер, который приезжал в Ханой в апреле, выразил надежду, что его следующий визит будет более продолжительным, поскольку отношения с Вьетнамом заслуживают самого большого внимания.