МИД Грузии не намерен вести с высланным с Украины послом консультаций по поводу Саакашвили

Глава ведомства Илья Дарчиашвили также отметил, что Тбилиси дал Киеву согласие на прибытие нового посла еще в прошлом году

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. МИД Грузии не планирует проводить консультации с послом республики на Украине Георгием Закарашвили, которому было предписано покинуть Киев из-за ситуации со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

"Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом. Кстати, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию", - сказал Дарчиашвили.

"Думаю, что, если власти Украины заинтересованы состоянием господина [Михаила] Саакашвили, их интересует информация о его здоровье, они не нашего посла должны посылать для консультаций, а завершить начатые процедуры. Они обратились к нам по поводу назначения нового посла, мы им сразу же дали согласие. Они должны принять решение, посол (украины - прим. ТАСС) должен приехать в эту страну", - отметил глава грузинского МИД.

Как уточнил министр, процедуры по назначению нового посла Украины начались "несколько месяцев назад, в прошлом году". Дарчиашвили также подчеркнул, что любой украинский дипломат, который работает в Грузии, имеет право навещать отбывающего наказание Саакашвили как гражданина Украины.

Саакашвили ранее из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.