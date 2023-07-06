Глава ГУР Украины оправдался за ход контрнаступления, сравнив его с боями за Артемовск

По словам Кирилла Буданова, "успех ВСУ будет позже"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление продвигается медленно, упомянув, что бои за Артемовск шли 10 месяцев.

"Идет контрнаступление. В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже, - сказал он в интервью агентству Reuters. - Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом (украинское название Артемовска - прим. ТАСС). Русские бились за него больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении.

Город Артемовск - административный центр Артемовского района ДНР. Он расположен на Донецком кряже (возвышенности) Восточно-Европейской равнины на реке Бахмут. Находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара (Артемовский район ДНР). 21 мая 2023 года Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении города от украинских войск.