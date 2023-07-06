6 июля, 19:28
Военная операция на Украине

Глава Пентагона поговорил по телефону с главой Минобороны Украины

Подтверждать передачу кассетных боеприпасов Киеву в США пока не стали

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщил в четверг на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

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"Министр обороны провел сегодня разговор с украинским коллегой Резниковым", - сказал Райдер.

Разговор состоялся на фоне приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе и ожидаемого в пятницу объявления о передаче Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов. Райдер добавил, что Пентагон представит детали разговора позднее.

Подтверждать передачу кассетных боеприпасов Киеву Райдер пока не стал. "Пока мне объявить нечего", - сказал он. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
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