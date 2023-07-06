Парламент Гонконга в пять раз сократил долю избираемых депутатов районных советов

Население города могло напрямую избирать 452 из 479 депутатов райсоветов, теперь их число сократилось до 88

ГОНКОНГ, 6 июля. /ТАСС/. Законодательный совет (парламент) Гонконга в четверг единогласно одобрил поправку в закон о формировании районных советов. Как следует из принятого законодательного акта, число избираемых прямыми выборами депутатов сократилось более чем в пять раз.

Ранее население города могло напрямую избирать 452 из 479 депутатов райсоветов, теперь их число сократилось до 88. Общее число мест в районных советах города также было снижено до 470. Таким образом, доля избираемых в ходе прямых выборов депутатов была сокращена с 94% до около 18%.

Другие 382 депутата в районных советах будут назначаться главой администрации или тремя комитетами: по пожарной безопасности, борьбе с преступностью и районным комитетом.

В 2019 году, на фоне многомесячных массовых протестов в городе против закона об экстрадиции, оппозиция одержала сокрушительную победу на выборах депутатов районных советов, получив 388 мест из 452 мандатов или около 90% мест.

Депутаты районных советов напрямую не влияют на политические решения и занимаются в основном вопросами транспорта, экологии и благоустройства районов. Очередные выборы депутатов райсоветов должны состояться в этом году, однако их дата по-прежнему не объявлена.