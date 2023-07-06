Пентагон заявил, что США готовят для Украины "наименее опасные" кассетные боеприпасы

Пресс-секретарь Минобороны Патрик Райдер сообщил, что у Соединенных Штатов есть кассетные бомбы как для поражения живой силы, так и техники

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон намерен объяснить передачу таких вооружений с учетом того, что они запрещены в десятках странах мира из-за угрозы мирному населению.

"Могу сказать, что у нас есть разные варианты кассетных боеприпасов. Мы рассматриваем для передачи Украине боеприпасы, у которых доля неразорвавшихся элементов превышает 2,35%. Мы знаем об информации, что некоторые кассетные боеприпасы калибра 155 мм обладают более высокой долей неразорвавшихся элементов, так что мы будем тщательно подбирать снаряды, которые, согласно результатам последних испытаний, оставляют малую долю неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

Райдер добавил, что у США имеются кассетные бомбы как для поражения живой силы, так и техники. "И те, и те будут полезны Украине в нынешних условиях", - отметил он.

В четверг некоторые западные СМИ, в том числе газета The New York Times, агентство Reuters и телеканал CNN, сообщили, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов принято и что о нем будет объявлено в пятницу, 7 июля.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно, но остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.