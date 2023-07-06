США заявили, что не нарушали договоренностей по деконфликтации с РФ в Сирии

По словам пресс-секретаря министерства обороны страны, американские беспилотники не нарушали установленных правил

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты никоим образом не нарушали протоколов деконфликтации с Россией в Сирии. С таким утверждением выступил четверг на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.

"У нас есть правила, отлаженные процессы и процедуры, мы успешно соблюдаем протоколы деконфликтации с русскими на протяжении многих лет. Предполагать, что мы каким-то образом виновны, - нелепо", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о нарушении американскими беспилотниками установленных правил.

В среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.

В свою очередь телеканал CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США сообщил, что российские истребители в Сирии якобы совершили "непрофессиональные и небезопасные маневры" по отношению к американским БПЛА MQ-9 Reaper, которые проводили операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).