6 июля, 20:22

Блинкен: США намерены оказывать давление на Мадуро с целью проведения "свободных выборов"

По словам американского госсекретаря, односторонние американские санкции против Венесуэлы призваны помочь венесуэльскому народу восстановить демократию

ВАШИНГТОН, 6 июля. ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами намерены оказывать давление на правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро с тем, чтобы он провел "справедливые и свободные [президентские] выборы" в 2024 году. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Гайаны Джорджтауне, которая транслировалась на сайте Госдепартамента.

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Он раскритиковал решение венесуэльских властей поразить в политических правах сроком на 15 лет Марию Корину Мачадо, которая являлась одним из ведущих кандидатов от оппозиции на предстоящих в следующем году президентских выборах, но теперь не сможет принять в них участие. "Есть ряд практических шагов, которые режим [Мадуро] в Каракасе может предпринять, чтобы продемонстрировать, что он хочет двигаться по пути к свободным и справедливым выборам. То, о чем вы только что упомянули, - отстранение ведущего члена оппозиции от участия в выборах - определенно посылает противоположный сигнал. И я думаю, что это крайне прискорбно. Мы намерены продолжать международное сотрудничество и координацию, оказывать давление на режим, чтобы он взял на себя обязательство провести свободные и справедливые выборы в 2024 году", - заявил Блинкен.

По его версии, односторонние американские санкции против Венесуэлы "являются не целью, а средством достижения цели". "Цель - это помощь в удовлетворении желания венесуэльского народа восстановить демократию. Это начинается со свободных и справедливых выборов", - полагает руководитель Госдепартамента.

Комментируя возможность проведения с Венесуэлой обмена заключенными, Блинкен подчеркнул: "Я не собираюсь вдаваться в какие-либо переговоры, дипломатические консультации, которые мы ведем".

На прошлой неделе венесуэльские власти заявили, что решительно отвергают попытки США вмешаться в избирательный процесс президентских выборов 2024 года. 

Теги:
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаМачадо, Мария КоринаБлинкен, Энтони
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