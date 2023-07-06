Лула да Силва допустил возможность снова выдвинуться в президенты Бразилии

Политик признался, что на это его вдохновил пример американского лидера Джо Байдена

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не исключает, что может снова претендовать на высший государственный пост на всеобщих выборах в 2026 году. На это его вдохновил пример американского коллеги Джо Байдена, признался политик.

"Недавно я был в Хиросиме [на саммите "Группы семи"]. Там я встретил президента [США] Байдена и спросил - правда ли он собирается повторно баллотироваться [на пост главы государства]. Он сказал: "Да". Я ответил, что для меня это [решение Байдена] является стимулом, ведь я моложе него", - цитирует главу государства в четверг газета Folha de S. Paulo.

Лула да Силва, которому в этом году исполняется 78 лет, стал президентом Бразилии в третий раз по итогам прошлогодних выборов. В ходе избирательной кампании будущий президент заявлял о намерении подготовить страну к появлению новых лидеров и говорил, что не собирается баллотироваться на четвертый срок. Ранее он возглавлял крупнейшее государство Южной Америки в 2003-2010 годах, его текущий мандат - до конца 2026 года.

Президенту США Джо Байдену 80 лет. Ранее он объявил о намерении повторно участвовать в президентских выборах, которые запланированы на ноябрь 2024 года.