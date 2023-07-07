США призвали Россию провести непредвзятое расследование нападения на Милашину и Немова

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, в РФ должны гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госдепартамент в четверг обратился к Москве с призывом провести честное и оперативное расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

"Соединенные Штаты потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Российское правительство должно провести оперативное, непредвзятое и прозрачное расследование обстоятельств этого жесткого нападения и гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.