6 июля, 21:38

США призвали Россию провести непредвзятое расследование нападения на Милашину и Немова

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, в РФ должны гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госдепартамент в четверг обратился к Москве с призывом провести честное и оперативное расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Читайте также
Что известно о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

"Соединенные Штаты потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Российское правительство должно провести оперативное, непредвзятое и прозрачное расследование обстоятельств этого жесткого нападения и гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация