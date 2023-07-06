В Чехии заявили, что Киев может и далее рассчитывать на поддержку Праги

Чешский президент Петр Павел отметил, что за период конфликта его страна направила Украинеоколо 2 млн евро

ПРАГА, 6 июля. /ТАСС/. Киев может и далее рассчитывать на поддержку Праги в конфликте на Украине и реализации его планов вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил в четверг президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по итогам переговоров с находящимся в Праге с визитом украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Украина может рассчитывать и далее с нашей поддержкой, - сказал Павел. - За период конфликта Чехия, не только правительство, но и коммерческие компании и граждане, направили [Украине] 45 млрд крон [около €2 млн] на борьбу с российской агрессией".